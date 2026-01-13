Logo TVN24
Poważne utrudnienia na kilku lotniskach w Europie

Lotnisko Wiedeń-Szwechat
Gołoledź sparaliżowała lotnisko w Wiedniu
Źródło: Reuters
Gołoledź paraliżuje pracę lotnisk w Europie. Wtorek przyniósł utrudnienia na lotnisku w Wiedniu, a także w Pradze, Bratysławie i Budapeszcie. Problemy występowały - i w wielu miejscach nadal występują - także na kolei i na drogach.

Europa Środkowa zmaga się z trudnymi zimowymi warunkami. Między innymi w Austrii, Czechach oraz na Węgrzech i Słowacji występują opady marznące powodujące gołoledź.

Austria. Opóźnienia na kolei, zamknięte lotnisko w Wiedniu

W nocy z poniedziałku na wtorek z powodu oblodzenia został zamknięty port lotniczy Wiedeń-Schwechat. Obecnie wiele lotów jest opóźnionych, a władze lotniska apelują do turystów o śledzenie komunikatów.

Sytuacja w stolicy Austrii jest bardzo trudna. Lokalne władze zezwoliły na posypywanie dróg i chodników solą (w Austrii używanie soli do rozmrażania lodu jest ograniczane). Mroźna aura paraliżuje transport kolejowy. Narodowy przewoźnik OBB przekazał, że do popołudnia spodziewane są znaczne opóźnienia i odwołania pociągów (szczególnie w Wiedniu, Dolnej Austrii, Burgenlandzie, Górnej Austrii i Salzburgu) . Pasażerowie nie mogą także korzystać z połączeń dalekobieżnych. Lokalny portal Heute poinformował, że zgodnie z rozkładem funkcjonują jedynie koleje podmiejskie oraz City Airport Train.

Gołoledź sparaliżowała lotnisko w Wiedniu
Gołoledź sparaliżowała lotnisko w Wiedniu
Źródło: Reuters

Czechy. Wypadki na drogach, odwołane loty

Zimowa aura daje się we znaki także mieszkańcom Czech. Od wtorkowego poranka utrudnienia występują głównie na zachodzie kraju. W związku z zagrożeniem gołoledzią na kolei odwołano połączenia na ważnej linii między Pragą a Kolinem. Pociągi nie wyjechały z Uścia nad Łabą. Do pasażerów zaapelowano o śledzenie aktualnych informacji i wyposażenie się w prowiant oraz leki na wypadek utknięcia pociągu. Lód może powodować zamarzanie zwrotnic, oblodzenie linii trakcyjnych, a połamane gałęzie i drzewa mogą blokować tory. Lód spowodował utrudnienia na lotnisku im. Vaclava Havla w Pradze, które z powodu intensywnego marznącego deszczu ograniczyły przyloty. Zrobiono to, aby umożliwić odladzanie głównego pasa startowego, dróg dojazdowych i stanowisk postojowych dla samolotów - informowały dziennikarzy służby naziemne lotniska.

Problemy zgłaszano także podczas porannego szczytu komunikacyjnego na drogach. Na niektórych autostradach tworzą się korki spowodowane kolizjami. Władze apelują o ostrożność, bo chodniki są śliskie z powodu marznącego deszczu. Duże problemy w transporcie miejskim są głównie na zachodzie Czech, w Pradze i Brnie.

Lotnisko w Bratysławie też zmaga się z gołoledzią

Niekorzystne warunki atmosferyczne dają się we znaki także władzom lotniska Milana Rastislava Sztefanika w Bratysławie. Rano informowano o zawieszeniu lotów co najmniej do godziny 11.15 we wtorek. Obecnie nadal występują tam utrudnienia. W południowo-zachodniej Słowacji gołoledź utrudnia transport, a komunikacja miejska w Bratysławie kursuje w ograniczonym zakresie.

Słowacki Instytut Hydrometeorologiczny (SHMU) wydał obowiązujące do godz. 18 we wtorek ostrzeżenie przed gołoledzią dla regionu Bratysławy i niektórych powiatów w rejonie Trnawy. Problemy na drogach i na kolei powoduje także padający na zachodzie i północy kraju gęsty śnieg. Prędkość samochodów ograniczono do 80 kilometrów na godzinę na autostradzie D1 w pobliżu Trenczyna.

Gołoledź w Budapeszcie

Z poważnymi problemami zmaga się także lotnisko imienia Ferenca Liszta w Budapeszcie. Węgierski minister transportu Janos Lazar poinformował w mediach społecznościowych o zamknięciu portu lotniczego z powodu niebezpiecznych warunków atmosferycznych.

"Z powodu marznącego deszczu i ekstremalnego oblodzenia, Międzynarodowy Port Lotniczy im. Franciszka Liszta jest tymczasowo zamknięty dla lotów ze względów bezpieczeństwa. Port Lotniczy w Budapeszcie będzie na bieżąco informował o rozwoju sytuacji. Prosimy o śledzenie platform internetowych operatora lotniska". - przekazał polityk.

Autorka/Autor: fw

Źródło: Heute, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Simlinger / Shutterstock

