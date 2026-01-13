Poważne utrudnienia na kilku lotniskach w Europie

Europa Środkowa zmaga się z trudnymi zimowymi warunkami. Między innymi w Austrii, Czechach oraz na Węgrzech i Słowacji występują opady marznące powodujące gołoledź.
Austria. Opóźnienia na kolei, zamknięte lotnisko w Wiedniu
W nocy z poniedziałku na wtorek z powodu oblodzenia został zamknięty port lotniczy Wiedeń-Schwechat. Obecnie wiele lotów jest opóźnionych, a władze lotniska apelują do turystów o śledzenie komunikatów.
Sytuacja w stolicy Austrii jest bardzo trudna. Lokalne władze zezwoliły na posypywanie dróg i chodników solą (w Austrii używanie soli do rozmrażania lodu jest ograniczane). Mroźna aura paraliżuje transport kolejowy. Narodowy przewoźnik OBB przekazał, że do popołudnia spodziewane są znaczne opóźnienia i odwołania pociągów (szczególnie w Wiedniu, Dolnej Austrii, Burgenlandzie, Górnej Austrii i Salzburgu) . Pasażerowie nie mogą także korzystać z połączeń dalekobieżnych. Lokalny portal Heute poinformował, że zgodnie z rozkładem funkcjonują jedynie koleje podmiejskie oraz City Airport Train.
Czechy. Wypadki na drogach, odwołane loty
Zimowa aura daje się we znaki także mieszkańcom Czech. Od wtorkowego poranka utrudnienia występują głównie na zachodzie kraju. W związku z zagrożeniem gołoledzią na kolei odwołano połączenia na ważnej linii między Pragą a Kolinem. Pociągi nie wyjechały z Uścia nad Łabą. Do pasażerów zaapelowano o śledzenie aktualnych informacji i wyposażenie się w prowiant oraz leki na wypadek utknięcia pociągu. Lód może powodować zamarzanie zwrotnic, oblodzenie linii trakcyjnych, a połamane gałęzie i drzewa mogą blokować tory. Lód spowodował utrudnienia na lotnisku im. Vaclava Havla w Pradze, które z powodu intensywnego marznącego deszczu ograniczyły przyloty. Zrobiono to, aby umożliwić odladzanie głównego pasa startowego, dróg dojazdowych i stanowisk postojowych dla samolotów - informowały dziennikarzy służby naziemne lotniska.
Problemy zgłaszano także podczas porannego szczytu komunikacyjnego na drogach. Na niektórych autostradach tworzą się korki spowodowane kolizjami. Władze apelują o ostrożność, bo chodniki są śliskie z powodu marznącego deszczu. Duże problemy w transporcie miejskim są głównie na zachodzie Czech, w Pradze i Brnie.
Lotnisko w Bratysławie też zmaga się z gołoledzią
Niekorzystne warunki atmosferyczne dają się we znaki także władzom lotniska Milana Rastislava Sztefanika w Bratysławie. Rano informowano o zawieszeniu lotów co najmniej do godziny 11.15 we wtorek. Obecnie nadal występują tam utrudnienia. W południowo-zachodniej Słowacji gołoledź utrudnia transport, a komunikacja miejska w Bratysławie kursuje w ograniczonym zakresie.
Słowacki Instytut Hydrometeorologiczny (SHMU) wydał obowiązujące do godz. 18 we wtorek ostrzeżenie przed gołoledzią dla regionu Bratysławy i niektórych powiatów w rejonie Trnawy. Problemy na drogach i na kolei powoduje także padający na zachodzie i północy kraju gęsty śnieg. Prędkość samochodów ograniczono do 80 kilometrów na godzinę na autostradzie D1 w pobliżu Trenczyna.
Gołoledź w Budapeszcie
Z poważnymi problemami zmaga się także lotnisko imienia Ferenca Liszta w Budapeszcie. Węgierski minister transportu Janos Lazar poinformował w mediach społecznościowych o zamknięciu portu lotniczego z powodu niebezpiecznych warunków atmosferycznych.
"Z powodu marznącego deszczu i ekstremalnego oblodzenia, Międzynarodowy Port Lotniczy im. Franciszka Liszta jest tymczasowo zamknięty dla lotów ze względów bezpieczeństwa. Port Lotniczy w Budapeszcie będzie na bieżąco informował o rozwoju sytuacji. Prosimy o śledzenie platform internetowych operatora lotniska". - przekazał polityk.
Autorka/Autor: fw
Źródło: Heute, Reuters
Źródło zdjęcia głównego: Simlinger / Shutterstock