Atak zimy w Europie. Problemy na lotnisku w Wiedniu

Trudna praca lotniska w środku zimy

We wtorek mieszkańcy wschodnich regionów Austrii zmagają się z niebezpieczną pogodą. Drogi i chodniki są skute lodem, a w wielu miejscach obowiązują żółte i pomarańczowe ostrzeżenia przed gołoledzią. Poważne problemy dotykają podróżujących.

W nocy z poniedziałku na wtorek z powodu oblodzenia został zamknięty port lotniczy Wiedeń-Szwechat. Według najnowszych informacji lotnisko nie będzie funkcjonowało co najmniej do godziny 11 we wtorek. Z kolei do godz. 11.15 pozostanie zamknięte lotnisko w Bratysławie.

Paraliż w miastach i na kolei

Sytuacja w stolicy Austrii jest bardzo trudna. Lokalne władze zezwoliły na posypywanie dróg i chodników solą (w Austrii używanie soli do rozmrażania lodu jest ograniczane). Mroźna aura paraliżuje transport kolejowy. Narodowy przewoźnik OBB przekazał, że do popołudnia spodziewane są znaczne opóźnienia i odwołania pociągów (szczególnie w Wiedniu, Dolnej Austrii, Burgenlandzie, Górnej Austrii i Salzburgu) . Pasażerowie nie mogą także korzystać z połączeń dalekobieżnych. Lokalny portal Heute poinformował, że zgodnie z rozkładem funkcjonują jedynie koleje podmiejskie oraz City Airport Train.