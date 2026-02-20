Atak zimy w alpejskim kraju. Śmiertelny wypadek z udziałem pługa

W piątek austriackie służby miały pełne ręce roboty. Wszystko przez intensywne opady śniegu, które znacznie pogorszyły sytuację na drogach.
Śmiertelne potrącenie pługiem
Najgorsze warunki do jazdy panowały w Styrii w południowo-wschodniej części kraju. Austriacki Klub Samochodowy, Motocyklowy i Turystyczny (OAMTC) stwierdził nawet, że drogi były "praktycznie niedostępne dla prywatnych pojazdów".
W Ebelsbergu, dzielnicy miasta Linz, około godziny 7.30 doszło do śmiertelnego wypadku. Dwóch mężczyzn odśnieżało kompleks mieszkalny. Starszy z nich został potrącony przez kolegę kierującego minitraktorem z zainstalowanym pługiem. Jego życia nie udało się uratować.
Atak zimy spowodował również przerwy w dostawie prądu. W szczytowym momencie w Styrii energii elektrycznej nie miało około 30 tysięcy odbiorców. Z brakiem prądu borykało się także kilka tysięcy mieszkańców pobliskiego Burgenlandu.
Utrudnienia na lotnisku
Pogoda doprowadziła do zakłóceń w ruchu lotniczym. Port lotniczy Wiedeń-Schwechat nieopodal stolicy w piątek rano wstrzymał loty z powodu intensywnych opadów śniegu - w nocy na jego terenie spadło około 20 centymetrów białego puchu. Odwołano ponad 150 połączeń, a utrudnienia objęły około 13 tysięcy pasażerów.
Około południa władze lotniska przekazały, że wystartowały pierwsze samoloty. Nie wykluczyły jednak kolejnych odwołań i opóźnień lotów.
Opracowali Anna Bruszewska i Krzysztof Posytek
Źródło: Reuters, PAP, ORF
Źródło zdjęcia głównego: ENEX