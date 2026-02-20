Logo TVN24
Świat

Atak zimy w alpejskim kraju. Śmiertelny wypadek z udziałem pługa

Opady śniegu sparaliżowały Austrię
Opady śniegu sparaliżowały Austrię
Źródło: ENEX
W Austrii w piątek sypnęło śniegiem. Poruszanie się po drogach było bardzo trudne, a tysiące osób straciły dostęp do prądu. Atak zimy przyczynił się do śmierci jednej osoby.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

W piątek austriackie służby miały pełne ręce roboty. Wszystko przez intensywne opady śniegu, które znacznie pogorszyły sytuację na drogach.

Śmiertelne potrącenie pługiem

Najgorsze warunki do jazdy panowały w Styrii w południowo-wschodniej części kraju. Austriacki Klub Samochodowy, Motocyklowy i Turystyczny (OAMTC) stwierdził nawet, że drogi były "praktycznie niedostępne dla prywatnych pojazdów".

W Ebelsbergu, dzielnicy miasta Linz, około godziny 7.30 doszło do śmiertelnego wypadku. Dwóch mężczyzn odśnieżało kompleks mieszkalny. Starszy z nich został potrącony przez kolegę kierującego minitraktorem z zainstalowanym pługiem. Jego życia nie udało się uratować.

Atak zimy spowodował również przerwy w dostawie prądu. W szczytowym momencie w Styrii energii elektrycznej nie miało około 30 tysięcy odbiorców. Z brakiem prądu borykało się także kilka tysięcy mieszkańców pobliskiego Burgenlandu.

Opady śniegu sparaliżowały Austrię
Opady śniegu sparaliżowały Austrię
Źródło: ENEX

Utrudnienia na lotnisku

Pogoda doprowadziła do zakłóceń w ruchu lotniczym. Port lotniczy Wiedeń-Schwechat nieopodal stolicy w piątek rano wstrzymał loty z powodu intensywnych opadów śniegu - w nocy na jego terenie spadło około 20 centymetrów białego puchu. Odwołano ponad 150 połączeń, a utrudnienia objęły około 13 tysięcy pasażerów.

Około południa władze lotniska przekazały, że wystartowały pierwsze samoloty. Nie wykluczyły jednak kolejnych odwołań i opóźnień lotów.

Opracowali Anna Bruszewska i Krzysztof Posytek

Źródło: Reuters, PAP, ORF

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

