Karmią glony sfermentowanym chmielem, by walczyć ze zmianami klimatu

Piwowarzy z Nowej Południowej Walii w Australii podają sfermentowany chmiel glonom, by zredukować skutki zmian klimatu. Na czym polega ta innowacyjna metoda? Algi zatrzymują wytwarzany podczas fermentacji chmielu dwutlenek węgla i przekształcają go w tlen.

Australijski browar Young Henrys rozpoczął współpracę z naukowcami w celu stworzenia dwóch 400-litrowych "bioreaktorów" wypełnionych bilionami mikroorganizmów. Według współzałożyciela browaru Oscara McMahona każdy z wielkich zbiorników produkuje tyle tlenu, co dwa hektary buszu. - Moglibyśmy zrównać z ziemią cały browar i zasadzić tam drzewa, a i tak zajęłoby lata, nim udałoby się nam osiągnąć takie wyniki, jakie mamy dzięki tym bioreaktorom - mówił McMahon. - To zupełnie niesłychana technologia - dodał.

Australia. Walka ze zmianami klimatu

Naukowcy z University of Technology w Sydney (UTS) i firma Meat & Livestock Australia połączyły siły, by zbadać, czy podobne algi mogłyby zostać użyte do równoważenia emisji metanu, jaka powstaje podczas hodowli bydła.