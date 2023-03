Zabójczy wąż drzemał w pościeli. "Już nigdy nie pójdę spać"

Do sytuacji doszło w poniedziałkowe popołudnie w miejscowości Kalbar w Queensland. Kobieta dokonała przerażającego odkrycia podczas zmieniania pościeli - gdy weszła do sypialni, jej łóżko było już zajęte. Na kołdrze wylegiwał się długi na 180 centymetrów wąż.

"Nie zapomnijcie dokładnie sprawdzić łóżka!"

Kobieta rozpoznała, że ma do czynienia z nibykobrą siatkowaną (Pseudonaja textilis) - drugim najbardziej jadowitym wężem na świecie. Jego ukąszenie wprowadza do organizmu toksyny, które atakują układ krążenia i prowadzą do nagłego zatrzymania akcji serca.