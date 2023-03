Zabójczy pająk w basenie. "Trudno znaleźć coś bardziej śmiercionośnego"

Pająka o zabójczym jadzie znalazł w basenie mieszkaniec Australii. Deszczowa aura sprawia, że zwierzęta chętnie szukają schronienia pod płytami brzegowymi, skąd spadają do wody. Jak tłumaczą specjaliści, pająki potrafią przetrwać pod wodą przez wiele godzin i mogą zaatakować w trakcie próby wyłowienia.

Agresywny i zabójczy

Początkowo mężczyzna sądził, że ma do czynienia z relatywnie niegroźnym, pospolitym gatunkiem spokrewnionym z ptasznikami - jednego osobnika uratował zaledwie kilka dni wcześniej. Po bliższych oględzinach zorientował się jednak, że w basenie mógł znaleźć się atraks ( Atrax robustus ). Pająki te uznawane są za jedne z najbardziej jadowitych na świecie - bez odpowiednio szybkiego podania antidotum, ich ukąszenie jest zabójcze.

Jak opowiadał Smith, znaleziony osobnik był "bardzo aktywny, bardzo agresywny". Mierzące około ośmiu centymetrów zwierzę próbowało uciec z basenu. Dla pewności mężczyzna skontaktował się ze specjalistą od łapania jadowitych pająków, który potwierdził, że był to dorosły samiec atraksa - samce są znacznie bardziej jadowite i agresywne od samic.

Potrafią przetrwać pod wodą

Jak opowiadał Sam Herrmann z Australijskiego Parku Gadów w Somersby, nawiedzające Australię ulewy sprawiają, że atraksy stają się aktywne. Zwierzęta chętnie szukają schronienia w suchych przestrzeniach tuż pod płytami brzegowymi basenów, jednak czasami wpadają do wody.

- Potrafią one wytworzyć bańkę, która na jakiś czas blokuje dostawanie się wody do układu oddechowego - wyjaśnił. Muzeum Australijskie podaje, że zwierzęta mogą w ten sposób przetrwać od 24 do 30 godzin.