We wschodniej Australii spadł śnieg. "Jest fantastycznie i magicznie"

- Jest fantastycznie i magicznie. Warto było tu przyjechać z Sydney - powiedziała Julie Gunner. - Przybyliśmy tutaj tylko po to, żeby zobaczyć śnieg - dodała mieszkanka Sydney. Kobieta wybrała się w trzygodzinną podróż na zachód do miasta Oberon, aby zobaczyć padający śnieg.

W ciągu ostatnich kilku dni fala mrozu uderzyła we wschodnie wybrzeże Australii i przyniosła silne porywy wiatru. Australijska narodowa służba meteorologiczna Bureau of Meteorology (BOM) podała, że temperatura spadła w nocy z wtorku na środę do 1 stopnia Celsjusza w mieście Orange i do około 1,5 st. C w Bathurst. Meteorolog Helen Reid z BOM powiedziała, że silny wiatr wzmaga odczucie zimna. Dodała, że warunki mają się poprawić do piątku.