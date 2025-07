Waży tyle, co piłka do golfa. Odkryli ogromnego owada

W odległym lesie deszczowym w Australii naukowcy odkryli nowy gatunek owada Acrophylla alta, należącego do rzędu straszyków (Phasmatodea), znanego przede wszystkim z doskonałego kamuflażu. Jak wskazują, jest to najcięższy okaz w tym kraju, jaki odkryto. Owad waży 44 gramy, a więc tyle co piłka do golfa. Jego długość wynosi 40 centymetrów.