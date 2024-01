W dobę spadło tyle deszczu, co zazwyczaj przez cały miesiąc

Powodzie nawiedziły we wtorek wschodnią Australię. Miejscami w dobę spadło ponad 300 litrów deszczu na metr kwadratowy - tyle, co przeważnie pada tam przez cały styczeń - a prognozowane są dalsze ulewy. W walce ze skutkami podtopień pomaga wojsko.

Ulewy nadciągnęły w pierwszy dzień roku nad wschodnią Australię. Intensywne opady doprowadziły do powodzi w stanach Nowa Południowa Walia i Queensland. W okresie Bożego Narodzenia spore połacie tych stanów zostały dotknięte przez burze i wichury .

Ulewy nie ustają

We wtorek australijscy strażacy, wspierani przez około 50 funkcjonariuszy Australijskich Sił Obronnych, walczyli ze skutkami powodzi. Woda wdzierała się do budynków, uszkadzała drogi i powodowała przerwy w dostawie prądu. Jak przekazał minister ds. zarządzania kryzysowego Murray Watt, wojsko koncentrowało się na usuwaniu naniesionego przez powodzie gruzu, aby umożliwić łatwiejszy dostęp do krytycznej infrastruktury.