Upalny początek wiosny i alerty przed pożarami buszu

Fala upałów opanowała południowo-wschodnią Australię. W niedzielę w stanie Nowa Południowa Walia temperatura była o ponad 10 stopni Celsjusza wyższa niż średnio, skłaniając lokalne władze do wydania zakazów rozpalania ognia. Płomienie pojawiły się natomiast w sąsiednim stanie Wiktoria.

W niedzielę mieszkańcom południowo-wschodniej Australii dało się we znaki gorąco. Australijska agencja meteorologiczna podała, że w Sydney, stolicy stanu Nowa Południowa Walia, spodziewany był wzrost temperatury do 36 stopni Celsjusza. O godzinie 14 czasu lokalnego na lotnisku Kingsford Smith w Sydney temperatura wynosiła 34,6 st. C, ponad 11 stopni powyżej średniej wartości, jakie przeważnie są notowane w tym regionie wczesną wiosną.