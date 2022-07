Wezwano tysiące mieszkańców do ewakuacji. "To jest sytuacja kryzysowa zagrażająca życiu"

Ulewne deszcze nawiedziły wschodnie wybrzeże Australii. Z tego powodu wezwano w niedzielę tysiące mieszkańców południowo-zachodniej części Sydney, największego miasta tego kraju, do ewakuacji. - Stoimy teraz w obliczu zagrożeń na wielu frontach -powiedziała Steph Cooke, minister do spraw służb ratunkowych Nowej Południowej Walii.

Australijska agencja meteorologiczna Bureau of Meteorology ostrzegła, że ulewne deszcze mogą doprowadzić do powodzi i osunięć ziemi wzdłuż wschodniego wybrzeża stanu Nowa Południowa Walia. Niebezpieczny jest też silny wiatr. - Stoimy teraz w obliczu zagrożeń na wielu frontach: powodzie błyskawiczne, powodzie na rzekach i erozja wybrzeża - powiedziała minister ds. służb ratunkowych Nowej Południowej Walii Steph Cooke w czasie briefingu prasowego. Wezwała ludzi do ponownego rozważenia wakacyjnych podróży, ponieważ gwatłowna aura trafiła na początek szkolnych wakacji. - To jest sytuacja kryzysowa zagrażająca życiu - podkreśliła Cooke.