Przez całą noc tyle deszczu, ile w cały miesiąc. Winna La Nina

Intensywne opady deszczu zalały w czwartek wschodnie wybrzeże Australii. Do gwałtownych powodzi doszło między innymi w Sydney, gdzie w nocy zanotowano niemal miesięczną sumę opadów. Konieczne były ewakuacje.

"Sytuacja jest dynamiczna"

Służby wezwały mieszkańców miasta do unikania podróży i przygotowania się do możliwych dalszych ewakuacji. Drogi w niektórych miejscach zaczęły wyglądać jak rwące potoki, które kierowcy z trudem pokonywali.

Niezwykle deszczowe Sydney

W nocy ze środy na czwartek w Sydney spadło tyle deszczu, ile zwykle średnio notuje się przez cały miesiąc. Do tej pory od początku roku w Sydney spadło natomiast 1227 litrów wody na metr kwadratowy, czyli więcej niż wynosi średnia suma opadów dla całego roku - 1213 l/mkw. Jak podano, w rejonie Bondi w ciągu 24 godzin do 9 rano czasu lokalnego w czwartek spadło około 170 l/mkw.

Meteorolodzy ostrzegli, że w ciągu 24 godzin w wielu nadmorskich miastach może spaść do 180 l/mkw. Hydrolog Lisa Schofield przekazała, że ulewne opady deszczu mają się utrzymywać przez cały czwartek w regionie Hunter, na środkowym oraz południowym wybrzeżu Nowej Południowej Walii w Sydney oraz regionie Illawarra.

Kolejne wyjątkowo mokre lato na wschodzie Australii

Zjawisko La Nina występuje, gdy temperatura powierzchni Oceanu Spokojnego w okolicach równika, zwłaszcza u wybrzeży Ameryki Południowej, jest niższa od przeciętnej. Przyczynia się do tego wzmożona aktywność pasatów - wiatrów stałych - w tej części świata. Wydobywają one chłodne wody głębinowe na powierzchnię oceanu. Zależność między oceanem a atmosferą oddziałuje na położenie prądu strumieniowego (ang. jet stream), przez co wpływa na pogodę na świecie.