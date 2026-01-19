Logo TVN24
Świat

Trzy ataki rekinów w 24 godziny. Nastolatek w stanie krytycznym

Żarłacz tępogłowy
Ataki rekinów w Sydney
Źródło: Reuters
Do trzech ataków rekinów na ludzi doszło w ciągu 24 godzin w Sydney. W poniedziałek do szpitala w stanie krytycznym trafił surfer, a w niedzielę - 12-letni pływak. Służby podejrzewają, że ataki mogły być spowodowane przez jeden gatunek rekinów.

Mężczyzna w wieku około 20 lat został ugryziony przez rekina na plaży North Steyne w poniedziałek po południu. Grupa plażowiczów wyciągnęła mężczyznę z wody na piasek i rozpoczęła udzielanie pierwszej pomocy, czekając na przybycie służb ratowniczych. Surfer został przetransportowany do szpitala. Jak podała stacja ABC News, lekarze określają jego stan jako krytyczny.

Do ataku doszło także w poniedziałek rano na plaży Dee Why. Rekin podpłynął do surfującego w zatoce 11-latka, odgryzając fragment jego deski. Dziecku udało się bezpiecznie uciec na ląd.

"Czeka go walka o życie"

Poważny wypadek miał miejsce także w niedzielę po południu. Na plaży w Vaucluse, około dziewięć kilometrów od centrum miasta, rekin zaatakował pływającego przy brzegu 12-latka. Chłopiec został wyciągnięty z wody z poważnymi obrażeniami obu nóg. Został przewieziony do szpitala w stanie krytycznym.

- Teraz czeka go walka o życie, a wczorajsze działania służb ratowniczych dały mu tę szansę - powiedział w poniedziałek dziennikarzom komendant policji morskiej Nowej Południowej Walii Joseph McNulty.

Fala ataków po ulewach

Eksperci z Departamentu Rozwoju Regionalnego Sydney podejrzewają, że za ataki odpowiedzialne są żarłacze tępogłowe, które najlepiej czują się w słonawych wodach. Chociaż metropolia leży nad słonymi, oceanicznymi wodami, po kilku dniach ulewnych deszczy stały się one mętne i wyraźnie słodsze, tworząc doskonałe warunki dla tego rekina.

Aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, władze Sydney zdecydowały o tymczasowym zamknięciu 20 plaż miejskich.

Jak podała agencja informacyjna Reuters, w Australii dochodzi do około 20 ataków rekinów rocznie, z czego średnio trzy kończą się śmiercią ofiary. Liczby te są jednak niewielkie w porównaniu z liczbą utonięć i innych wypadków na plażach tego kraju.

Autorka/Autor: ast

Źródło: Reuters, ABC News

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Australiazwierzęta
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom