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Trąba powietrzna przeszła przez nadmorską miejscowość. Nagranie

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Trąba powietrzna przeszła przez australijską miejscowość Ulladulla
Trąba powietrzna przeszła przez australijską miejscowość Ulladulla
Źródło wideo: Instagram/brad01.c/ENEX
Źródło zdj. gł.: Instagram/brad01.c/ENEX
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Przez australijską miejscowość Ulladulla przetoczyła się trąba powietrzna. Jeden ze świadków zarejestrował żywioł na nagraniu. Według krajowej agencji meteorologicznej tego typu zjawiska rzadko pojawiają się w tak gęsto zaludnionych miejscach.

Trąba powietrzna przetoczyła się w sobotę około godziny 13 czasu lokalnego przez centrum biznesowe Ulladulii w stanie Nowa Południowa Walia. Służby ratunkowe stanu (NSW SES) poinformowały, że żywioł generował podmuchy wiatru sięgające niemal 100 kilometrów na godzinę.

"Mamy sporo domów, w których brakuje ścian"

Według NSW SES trąba powietrzna wywołała zniszczenia na 15 posesjach. Kilka domów zostało poważnie uszkodzonych, a dwa uznano za nienadające się do dalszego użytku - ich mieszkańcy musieli przenieść się do domów przyjaciół i krewnych. Tracy Provest z NSW SES określiła skutki żywiołu jako "niszczycielskie".

- Mamy sporo domów, w których brakuje ścian, zerwało dach albo dachówki leżą po drugiej stronie ulicy - powiedziała. Dodała, że trąba nie tylko niszczyła budynki, lecz także powalała drzewa. Kilka spadło na samochody, ale na szczęście nikomu nic się nie stało. Provest przyznała, że nigdy wcześniej nie widziała czegoś podobnego.

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Trąba powietrzna w niecodziennym miejscu

Jak stwierdziło Australijskie Biuro Meteorologii (BoM), trąby powietrzne w Australii są bardzo rzadkie. Jeśli już się formują, to zwykle nad otwartymi terenami, gdzie prawie nikt nie mieszka. Rzadko można je zobaczyć w tak gęsto zaludnionych rejonach jak Ulladulla.

Choć BoM odnotowało jedną trąbę powietrzną, to burze przyniosły w sobotę groźną pogodę w znacznej części Nowej Południowej Walii, w tym w miastach Wollongong i Sydney. Służby w całym stanie odnotowały w 24 godziny prawie 500 zgłoszeń.

Źródło: ABC News Australia, Bureau of Meteorology
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Tagi:
Australiatornado
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