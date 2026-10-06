Trąba powietrzna przeszła przez nadmorską miejscowość. Nagranie
Trąba powietrzna przetoczyła się w sobotę około godziny 13 czasu lokalnego przez centrum biznesowe Ulladulii w stanie Nowa Południowa Walia. Służby ratunkowe stanu (NSW SES) poinformowały, że żywioł generował podmuchy wiatru sięgające niemal 100 kilometrów na godzinę.
"Mamy sporo domów, w których brakuje ścian"
Według NSW SES trąba powietrzna wywołała zniszczenia na 15 posesjach. Kilka domów zostało poważnie uszkodzonych, a dwa uznano za nienadające się do dalszego użytku - ich mieszkańcy musieli przenieść się do domów przyjaciół i krewnych. Tracy Provest z NSW SES określiła skutki żywiołu jako "niszczycielskie".
- Mamy sporo domów, w których brakuje ścian, zerwało dach albo dachówki leżą po drugiej stronie ulicy - powiedziała. Dodała, że trąba nie tylko niszczyła budynki, lecz także powalała drzewa. Kilka spadło na samochody, ale na szczęście nikomu nic się nie stało. Provest przyznała, że nigdy wcześniej nie widziała czegoś podobnego.
>>> CZYTAJ TEŻ: Woda porywała ludzi. Nie żyją dwie osoby
Trąba powietrzna w niecodziennym miejscu
Jak stwierdziło Australijskie Biuro Meteorologii (BoM), trąby powietrzne w Australii są bardzo rzadkie. Jeśli już się formują, to zwykle nad otwartymi terenami, gdzie prawie nikt nie mieszka. Rzadko można je zobaczyć w tak gęsto zaludnionych rejonach jak Ulladulla.
Choć BoM odnotowało jedną trąbę powietrzną, to burze przyniosły w sobotę groźną pogodę w znacznej części Nowej Południowej Walii, w tym w miastach Wollongong i Sydney. Służby w całym stanie odnotowały w 24 godziny prawie 500 zgłoszeń.