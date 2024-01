Ten owad buduje tratwy, by uciec przed powodzią. Jest też śmiertelnie niebezpieczny

Powodzie im niestraszne

Organizacja poprosiła mieszkańców o zgłaszanie przypadków napotkania mrówek ognistych. Eksperci podkreślili jednak, by nie próbować samodzielnie walczyć z owadami, są one bowiem śmiertelnie niebezpieczne dla ludzi. Stawonogi są agresywne, gdy uszkodzi się ich mrowisko, a ich bolesne ugryzienia często doprowadzają do wstrząsu anafilaktycznego i pozostawiają po sobie wypełnione ropą pęcherze. W 2022 roku przyczyniły się one do śmierci ponad 80 osób w Stanach Zjednoczonych.