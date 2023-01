Kontakt z tym chrząszczem może prowadzić do choroby oczu. I to bolesnej jak poród

"Christmas Eye" to owrzodzenie rogówki, które występuje sezonowo tylko w części Australii, na obszarze regionu Albury-Wodonga, który znajduje się 300 kilometrów na północny wschód od Melbourne. Dolegliwość, nazywaną również syndromem Albury-Wodonga, wywołują toksyny uwalniane przez mierzącego około pół milimetra chrząszcza z rodziny Orthoperus .

Kiedy zgniecie się chrząszcza z rodzaju Orthoperus i następnie potrze oko, dochodzi do infekcji. - W wydzielinie wytwarzanej przez chrząszcza znajduje się pederyna, która wywołuje pęcherze i wrzody - tłumaczył Holloway.

W ostatnim czasie zanotowano wzrost przypadków tej choroby w Albury-Wodonga, co było prawdopodobnie związane z ulewnymi deszczami i trwającą wiosną. - Od Bożego Narodzenia mieliśmy od 25 do 30 przypadków. Zazwyczaj jest ich 10 - mówił Holloway. Dodał, że na szczęście "Christmas Eye" jest chorobą łatwą do leczenia konwencjonalnymi środkami, takimi jak antybiotyki.