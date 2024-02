Stali pod drzewem, piorun uderzył. Cztery osoby ranne

Cztery osoby zostały rażone piorunem w poniedziałek w ogrodzie botanicznym w Sydney w Australii. Rzecznik prasowy firmy zajmującej się transportem chorych do szpitali przekazał, że ranni stali pod drzewem, gdy piorun uderzył. Wszyscy stracili przytomność i trafili z poparzeniami do szpitali. Rzecznik dodał, że to, czy obrażenia zostały odniesione w wyniku bezpośredniego uderzenia pioruna, czy też w wyniku przebywania pod drzewem w momencie zdarzenia, pozostaje "niewyjaśnione". Do zdarzenia doszło po południu lokalnego czasu.