Australia przeznaczy 30 procent terytorium na ochronę zagrożonych gatunków. "Jesteśmy światową stolicą wymierania ssaków"

Tempo, w jakim spada populacja zagrożonych gatunków zwierząt w Australii, należy do najwyższych w krajach uprzemysłowionych - wynika z opublikowanego w tym roku rządowego raportu State of the Environment Report. - Jesteśmy światową stolicą wymierania ssaków, od czasu kolonizacji zginęło u nas około sto gatunków. Musimy to zmienić - powiedziała we wtorek australijska minister środowiska i wody Tanya Plibersek.