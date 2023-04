Śmiertelnie jadowity wąż wpełzł jej do łóżka

Pewna mieszkanka Newtown, dzielnicy położonej w zachodniej części aglomeracji Sydney w australijskim stanie Nowa Południowa Walia, najadła się sporo strachu. Kobieta znalazła na podłodze w swojej sypialni jeden z najbardziej jadowitych gatunków węży. Gad wpełzł do jej łóżka. Wezwała na pomoc eksperta od tego typu zwierząt.

Kobieta znalazła na podłodze w swojej sypialni nibykobrę siatkowaną (Pseudonaja textilis). To jeden z najbardziej jadowitych węży na świecie. Natychmiast wezwała do domu łowcę węży - Guntera Glasera. Zanim jednak na miejsce przybyła pomoc, wąż wślizgnął się do jej łóżka.