Takiego żaru w Australii nie było od ponad 60 lat. Na termometrach ponad 50 stopni

Do północno-zachodniego wybrzeża Australii dotarła nieznośna fala upałów. Władze zaleciły mieszkańcom, by zostali w domach. W czwartek temperatura w mieście Onslow w stanie Australia Zachodnia wzrosła do 50,7 stopnia Celsjusza. Tyle samo zanotowano w stanie Australia Południowa na stacji pogodowej na lotnisku Oodnadatta 2 stycznia 1960 roku, czyli dokładnie 62 lata temu.