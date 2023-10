Rekin miał zaatakować surfera. Trwają poszukiwania ciała

Rekin miał zaatakować surfera u wybrzeży południowej Australii. Informacja o ataku wpłynęła do policjantów we wtorek rano, a według świadków morski drapieżnik miał ponad cztery metry długości. Służby szukają ciała ofiary.

We wtorek rano do policjantów ze stanu Australia Południowa wpłynęło zgłoszenie o ataku rekina. Jak przekazali świadkowie zdarzenia, zwierzę miało zaatakować surfera w pobliżu plaży Granites niedaleko miejscowości Streaky Bay. Był on członkiem grupy pływającej niedaleko brzegu, ale w pewnym momencie odłączył się od reszty surferów.