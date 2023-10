Tysiące ludzi dostały nakaz ewakuacji. "Wyjedź natychmiast"

czytaj dalej

Zaćmienie Księżyca, towarzyszące październikowej pełni, pojawi się dzisiejszego wieczoru. To zaćmienie półcieniowe, co oznacza, że "zniknie" tylko wycinek tarczy Srebrnego Globu. Sprawdź, o której godzinie i gdzie warunki do obserwacji tego zjawiska będą najlepsze. Niestety, w wielu miejscach będzie to utrudniać pogoda.