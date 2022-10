Australia przygotowuje się na kolejną powódź. "Przed nami bardzo niebezpiecznych czas"

Tysiące Australijczyków wróciło w poniedziałek do swoich domów i firm, aby ocenić szkody wyrządzone przez powódź, która nawiedziła w zeszłym tygodniu południowo-wschodnią część kraju. Władze ostrzegają, że to nie koniec gwałtownej aury. W najbliższych dniach znowu ma padać, a to może wywołać kolejną powódź.