Puste półki w supermarketach. Szykują się na uderzenie cyklonu

Australijskie służby meteorologiczne prognozują, że cyklon, który ma obecnie drugą kategorię, przed zejściem na ląd przybierze na sile i uderzy w środę z siłą kategorii trzeciej. W niedzielę znajduje się on w odległości około 900 kilometrów na wschód od miasta Cairns na północy Queenslandu.

Ulewy i silny wiatr

Do środy w niektórych częściach północnej części stanu możliwe są opady deszczu o sumie od 50 do 200 litrów wody na metr kwadratowy. Meteorolodzy ostrzegają przed powodziami błyskawicznymi. Żywioł przyniesie ze sobą równie bardzo silny wiatr. Według Australijskiego Biura Meteorologicznego związane z cyklonem trudne warunki atmosferyczne będą odczuwalne już we wtorek.