Świat Przechwycili 100 tysięcy karaczanów. Największa konfiskata w historii kraju Damian Dziugieł |

W Australii przechwycili 100 tysięcy karaczanów Źródło wideo: Australian Government Handout/2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: Australian Government Handout/2026 Cable News Network All Rights Reserved

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Owady zostały przechwycone w maju, ale informacja o tym fakcie została przekazana w komunikacie australijskiego departamentu środowiska (DCCEEW) w piątek, 5 czerwca. Wartość skonfiskowanych karaczanów madagaskarskich oraz karaczanów argentyńskich osiąga 200 tysięcy dolarów australijskich. To równowartość ponad 500 tysięcy złotych. Zwierzęta zostały przechwycone u hodowcy w mieście Bathurst w stanie Nowa Południowa Walia.

To największa konfiskata nielegalnych egzotycznych bezkręgowców w Australii - podkreślił DCEEW w komunikacie.

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Ostrzeżenie dla właścicieli zwierząt

"Obserwujemy nielegalne hodowle i handel egzotycznymi gatunkami karaczanów i ostrzegamy firmy z branży zoologicznej oraz właścicieli zwierząt" - podkreślił departament w komunikacie. Dodał, że posiadanie karaczanów madagaskarskich i argentyńskich, a także hodowanie ich i handel nimi są w Australii zakazane.

Karaczany skonfiskowane przez australijskie władze Źródło zdjęcia: Australian Government Handout/2026 Cable News Network All Rights Reserved

Miały być hodowane jako pożywienie dla gadów

Skonfiskowane owady zostaną poddane eutanazji - poinformował resort.

Nadawca Australian Broadcasting Corp. zauważył, że owady z egzotycznych, większych gatunków były prawdopodobnie hodowane na pokarm dla gadów. Władze zaapelowały jednak do właścicieli takich zwierząt domowych, aby do ich karmienia używali np. świerszczy.

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Stefanie Lesser, łowczyni węży z Bathurst, przekazała, że widziała, jak te nielegalne hodowane bezkręgowce są sprzedawane w sieci jako pokarm dla gadów.

- Ludzie je kupują, bo są duże, mają mniej więcej rozmiar dłoni - powiedziała, dodając, że karmienie nimi jaszczurek jest prawdopodobnie bardziej opłacalne niż innymi, mniejszymi gatunkami karaczanów.

W wyspiarskiej Australii obowiązują surowe kontrole bezpieczeństwa w obawie przed zawleczeniem do kraju niewystępujących tam naturalnie gatunków, które mogłyby poważnie zaszkodzić lokalnej przyrodzie. Grzywny za przemyt zakazanych gatunków zwierząt mogą sięgać setek tysięcy dolarów australijskich.

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