Świat

Prawie tydzień walczył o życie. Zmarł 12-latek zaatakowany przez rekina

Żarłacz tępogłowy
Policja zabezpiecza plaże w Sydney po serii ataków rekinów
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Zmarł 12-latek, który w ubiegłą niedzielę został dotkliwie pogryziony przez rekina u wybrzeży Sydney. Chłopiec przez prawie tydzień walczył o życie. To nie jedyny atak rekinów na człowieka, jaki zanotowano w ostatnich tygodniach w okolicach australijskiej metropolii.

Do ataku doszło w niedzielę, gdy chłopiec skakał do wody ze skał w zatoce w dzielnicy Vaucluse na wschodnich przedmieściach Sydney. 12-latek bawił się z rówieśnikami, gdy nagle podpłynął do niego rekin, prawdopodobnie żarłacz tępogłowy.

Koledzy zdołali wyciągnąć rannego z wody i udzielić mu pierwszej pomocy jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych. Przez prawie tydzień chłopiec leżał w szpitalu w krytycznym stanie. Lekarze walczyli o jego życie, ale w sobotę rodzice 12-latka poinformowali o jego śmierci.

"Jesteśmy zrozpaczeni, dzieląc się wiadomością, że nasz syn Nico odszedł. Był szczęśliwym, przyjaznym i wysportowanym młodym chłopcem o najżyczliwszym i najbardziej hojnym duchu. Zawsze był pełen życia i takim go zapamiętamy" - przekazali w sobotnim oświadczeniu.

"Bezprecedensowa" sytuacja

Śmierć 12-latka to trzeci śmiertelny atak rekina w okolicach Sydney od września. Zdarzenie to zbiegło się z serią innych groźnych incydentów - w ciągu zaledwie 48 godzin po wypadku odnotowano w regionie trzy kolejne ataki, w tym na 27-latka, który odniósł poważne obrażenia nóg. Służby ratownicze Surf Life Saving NSW określiły tę sytuację mianem "bezprecedensowej".

Eksperci wiążą wzmożoną aktywność zwierząt z gwałtownymi ulewami, które nawiedziły Sydney. Spływająca do oceanu zmącona woda przyciągnęła ławice ryb, tworząc idealne warunki łowieckie dla rekinów. W odpowiedzi władze zamknęły dziesiątki plaż i zwiększyły nadzór z powietrza przy użyciu dronów oraz śmigłowców.

Kolejny atak rekina, władze zamknęły plaże
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kolejny atak rekina, władze zamknęły plaże

Autorka/Autor: ast/dd

Źródło: PAP, ABC News

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock - zdjęcie ilustracyjne

Australia
