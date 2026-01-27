Logo TVN24
Prawie 50 stopni na termometrach. Każda iskra może wywołać pożar

Źródło: Reuters
Fala upałów w Australii drastycznie zwiększyła zagrożenie pożarowe. W stanie Wiktoria we wtorek zanotowano rekordową temperaturę maksymalną - wzrosła ona do 48,9 stopnia Celsjusza. W Queensland jeden z pożarów został zapoczątkowany przez katastrofę samolotu.

W centralnej i południowo-wschodniej Australii od kilku dni temperatury maksymalne wzrastają powyżej 40 stopni Celsjusza, a wtorek okazał się szczególnie gorący. Wstępne analizy wskazały, że temperatura w miejscowościach Walpeup i Hopetoun w stanie Wiktoria wzrosła 48,9 stopni Celsjusza, bijąc poprzedni rekord stanu. Rekordy zanotowano także w sąsiedniej Australii Południowej, gdzie w miejscowości Ceduna termometry pokazały 49,5 st. C.

Pożar po katastrofie samolotu

Fala upałów zwiększyła zagrożenie pożarowe w Wiktorii. We wtorek wprowadzono tam całkowity zakaz rozpalania ognia na świeżym powietrzu. W okolicach parku narodowego Great Otway płomienie strawiły około 10 tysięcy hektarów. Mieszkańcy ponad 1100 domów otrzymali nakazy ewakuacji.

- Zalecamy mieszkańcom dotkniętych obszarów jak najwcześniejsze opuszczenie tych terenów, aby chronić siebie i swoje rodziny. Istnieje realne ryzyko, że pożar przekroczy zabezpieczenia - apelował Alistair Drayton, koordynator stanowych służb ratunkowych.

We wtorek rano w stanie Queensland doszło do wypadku awionetki. Samolot rozbił się krótko po starcie w rejonie miejscowości Jacobs Well. Pilot i pasażer zginęli. Wypadek spowodował zaprószenie ognia i pożar, z którym walczyło 50 strażaków. We wtorek wieczorem płomienie wciąż nie były opanowane.

Źródło: PAP/EPA/DARREN ENGLAND

Autorka/Autor: ast

Źródło: Reuters, ABC News

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/DARREN ENGLAND

Australia Pożary Upał
