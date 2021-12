Australia. Pożary i powodzie. "Działajcie natychmiast, żeby przetrwać"

Australia. Powodzie na wschodzie kraju

Z kolei australijskie wybrzeże Pacyfiku od tygodni jest nękane przez deszcze, co doprowadziło do wystąpienia powodzi. "W południowej części stanu Nowa Południowa Walia uformowało się centrum niskiego ciśnienia, co spowodowało ulewne deszcze i silne powodzie" - poinformowało Biuro Meteorologiczne.