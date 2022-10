Poświęcają domy, by ratować życie. W Australii ciągle pada

Australia zmaga się z powodziami, które nawiedzają wschodnią część kraju. Poziom wody w rzece Murray, najdłuższej na kontynencie, pozostaje wysoki, co zmusiło władze do wydania kolejnych nakazów ewakuacji.

Wschodnia Australia od miesięcy zmaga się z falą ulewnych opadów, które przynoszą ze sobą powodzie. Sytuacja uległa pogorszeniu w ciągu ostatnich dwóch tygodni, kiedy to w Wiktorii, Nowej Południowej Walii i Tasmanii spadły rekordowe deszcze. Jak podały władze, w powodziach zginęły co najmniej trzy osoby.

Taka powódź zdarza się raz na 150 lat

Mieszkańcy miasta Echuaca w okręgu Nicholls przygotowują się wystąpienie rzeki z brzegów w piątek wieczorem, budując wały przeciwpowodziowe i starając się ratować swój dobytek. Nawet jeśli zabezpieczenia wytrzymają, dla wielu osób będzie to oznaczało utratę życiowego dorobku. Jak wskazał w środę Sam Birell, parlamentarzysta reprezentujący Nicholls, główny wał nie obejmie 190 domów.

Rwące potoki odcięły wiele miast od reszty kraju, a co za tym idzie - od łańcucha dostaw. Premier Australii Anthony Albanese potwierdził, że na misje ewakuacyjne i zaopatrzeniowe wysyłane są śmigłowce wojskowe.

Powodzie we wschodniej Australii

Powodzie we wschodniej Australii Reuters

Powodzie we wschodniej Australii

Powodzie we wschodniej Australii Reuters

Mokra, trzęsąca się ziemia

Jak podaje krajowe Biuro Meteorologiczne (BoM), w ciągu najbliższych pięciu dni we wschodniej Australii może spaść do 100 litrów deszczu na metr kwadratowy. Dla niektórych obszarów stanowi to równowartość około jednej dziesiątej sumy rocznych opadów. Każda ilość deszczu zwiększa ryzyko wystąpienia rzek z brzegów. W części Wiktorii obowiązuje nakaz ewakuacji.