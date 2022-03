Powodzie w Australii. Kraj "staje się coraz trudniejszym krajem do życia z powodu klęsk żywiołowych"

- To najbardziej deszczowy początek roku w historii Sydney. Od 1 stycznia spadło 872 litrów wody na metr kwadratowy - powiedział Dean Narramore, meteorolog z australijskiej narodowej agencji meteorologicznej Bureau of Meteorology.

Premier Scott Morrison planuje wprowadzić stan wyjątkowy. - Australia staje się coraz trudniejszym krajem do życia z powodu klęsk żywiołowych - powiedział w środę Scott Morrison po odwiedzeniu najbardziej dotkniętego przez powodzie regionu w Nowej Południowej Walii - Northern Rivers. Sfrustrowani mieszkańcy Lismore, którzy od kilku dni nie mają dostępu do prądu i internetu, obwiniają władze za powolne tempo pomocy i niewielką skalę ich działań. Część ludzi zgromadziło się przed centrum operacyjnym w Lismore, które odwiedził Morrison, krzycząc: woda się podnosi, koniec z kompromisami.

Aby ogłoszenie stanu nadzwyczajnego stało się oficjalne, musi zostać zatwierdzone przez premierów stanów i gubernatora generalnego kraju, co według Morrisona powinno nastąpić do piątku.

Zmiany klimatu a powodzie

- To, co może uratować ludzi, to prace nad łagodzeniem skutków powodzi, a nie surowsze ograniczenia emisji w Australii - powiedział. Urzędnicy poinformowali, że podwoją ilość wojska wysłanego do pomocy w usuwaniu skutków powodzi.