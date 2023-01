Powódź w Australii Zachodniej. Miejscowości odcięte od świata, wojsko ewakuuje ludzi

Kimberley to wyżynny region w północnej części stanu Australia Zachodnia. Do powodzi doszło tam w tym tygodniu na skutek obfitych opadów deszczu. Spowodował je Ellie, system pogodowy, który początkowo był cyklonem tropikalnym. Niektóre miejscowości są odcięte od świata. Nie da się do nich dotrzeć drogą lądową, drogi zostały zalane. Niektóre z nich zostały zniszczone. Żywność i inne środki niezbędne do życia dostarczane są za pomocą śmigłowców. Trwają ewakuacje.