Potężna kolumna wody wyrosła nad miastem

Szkody i utrudnienia

Piątkowa burza przyniosła także opady gradu - w niektórych dzielnicach lodowe kule miały średnicę do 4 centymetrów. Jedna osoba została lekko ranna, gdy przewróciło się na nią drzewo. Inny mieszkaniec Brisbane cudem uniknął obrażeń - burza zaskoczyła go podczas spaceru wzdłuż rzeki, a silny wiatr niemal zwiał mężczyznę do wody.