Porwał dziobaka, owinął w ręcznik i wsiadł do pociągu. Później chodził z nim po centrum handlowym

Dziobak został zabrany ze swojego naturalnego środowiska z regionu Moreton we wtorek przed południem czasu lokalnego - poinformowała policja stanu Queensland. Zgodnie ze środowym komunikatem, 26-letni mężczyzna ze zwierzęciem owiniętym w ręcznik wsiadł do pociągu w mieście w mieście Morayfield. Towarzyszyła mu kobieta. Oboje pojechali do oddalonego około trzech minut drogi miasta Caboolture, a w czasie przejazdu głaskali dziobaka i pozwalali robić to samo innym pasażerom. Później parę widziano w centrum handlowym, gdzie również pokazywała zwierzę napotkanym osobom.