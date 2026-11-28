Świat Policja szuka "kompletnego palanta". Pociął kilkusetletnie drzewo piłą Agnieszka Stradecka |

Wandale uszkodzili kilkusetletnie drzewo w Australii Źródło zdj. gł.: Matt Swinbourn MLC/Facebook

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Jak podał australijski nadawca ABC, wandale zniszczyli drzewo King Jarrah, jeden z najbardziej rozpoznawalnych punktów Parku Narodowego Wellington. Jego wiek szacowano na 300-500 lat, a mimo sędziwego wieku przetrwało liczne pożary buszu i burze. W zeszłym tygodniu jego pień z okazałą dziuplą u podstawy został jednak głęboko pocięty piłą łańcuchową.

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"Mieszkańcy Australii Zachodniej kochają to drzewo"

Wandalizm wywołał oburzenie wśród lokalnych mieszkańców i polityków. Zdarzenie potępił m.in. minister środowiska Australii Zachodniej Matthew Swinbourn, który w mediach społecznościowych napisał, że uszkodzenie tak cennego pomnika przyrody na terenie parku narodowego jest czymś nie do pomyślenia.

- Jakiś kompletny palant uznał za stosowne zniszczyć piłą łańcuchową kultowe drzewo King Jarrah w Parku Narodowym Wellington - napisał polityk w mediach społecznościowych. - Mieszkańcy Australii Zachodniej kochają to drzewo. Ktokolwiek to zrobił, zniszczył coś cennego dla nas wszystkich - dodał.

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Okolice drzewa zostały tymczasowo zamknięte dla odwiedzających. Swinbourn przekazał, że zarząd parku narodowego poinformował o incydencie policję, a w okolicy zainstalowano kamery monitorujące. Według ABC za tego rodzaju wandalizm może grozić kara do 10 tysięcy dolarów australijskich (ok. 27 tys. złotych) i rok więzienia.

Robota "doświadczonego drwala"

Eksperci do spraw przyrody oceniają stan drzewa i analizują możliwości jego ocalenia. Jak podała stacja ABC, King Jarrah mógł jednak zostać uszkodzony zbyt poważnie, by przetrwać - być może konieczne będzie jego ścięcie, by zapewnić bezpieczeństwo odwiedzającym park. W rozmowie z mediami Peter Murphy z organizacji ekologicznej Preston Environment Group wskazał, że cięcia były wykonane precyzyjnie.

- Zajął się tym doświadczony drwal, a po uszkodzeniach widać, że wiedział, jaką część należy zniszczyć i doskonale zdawał sobie sprawę, że teraz stanowi ono zagrożenie dla bezpieczeństwa - przekazał.

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