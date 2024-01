Policja udaremniła przemyt setek jaszczurek. Przetrzymywano je w opakowaniach po chipsach

czytaj dalej

Liczba zabitych w wyniku trzęsienia ziemi w Japonii wzrosła do 126, a ponad 500 osób jest rannych. W sobotę, prawie tydzień po tym, jak doszło do kataklizmu, spod gruzów zawalonego domu ratownicy wyciągnęli żywą 90-letnią kobietę. Wciąż odczuwalne są wstrząsy wtórne. Z powodu poważnych zniszczeń i zablokowanych dróg są problemy z dotarciem pomocy do poszkodowanych obszarów.