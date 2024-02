Płonie australijski busz. Są ranni

- Kiedy nastąpiła zmiana kierunku wiatru, ogień bardzo szybko przeniósł się do Pomonal, gdzie zostali ranni strażacy - powiedział w rozmowie z ABC News Chris Hardiman, szef straży pożarnej w Forest Fire Management Victoria. - To dla nas wszystkich bardzo trudne - dodał. Walkę z ogniem utrudnia gwałtowna pogoda. We wtorek region ten nawiedziła gwałtowna burza.