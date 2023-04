Otworzył pokrywę grilla. Wewnątrz krył się pyton

Mieszkaniec miejscowości Highvale w Australii skontaktował się w poniedziałek z firmą Brisbane North Snake Catchers and Relocation, zajmującą się łapaniem i zabezpieczaniem węży. Na trawniku w jego ogrodzie pojawił się mierzący prawie metr długości gad. Zanim specjaliści dotarli na miejsce, wąż zdążył jednak ukryć się w niespodziewanym miejscu.

Mogą boleśnie ugryźć

Jak opowiadał portalowi Newsweek Steve Brown, który przeprowadził akcję łapania zwierzęcia, gad wślizgnął się do stojącego w ogrodzie grilla.

Brisbane North Snake Catchers and Relocation 24hrs 7days

Pyton dywanowy wpełzł do grilla

Brown wyjaśnił, że schwytany wąż to pyton dywanowy (Morelia spilota mcdowelli). Gatunek ten pospolicie występuje we wschodniej Australii i dość często wpełza do domów. Chociaż pytony te nie są jadowite i rzadko bywają agresywne, mogą zaatakować, gdy poczują się zagrożone.