Świat

Od fali upałów do powodzi. Aura najbardziej rozchwiana od lat

Upał w Sydney (zdjęcie ilustracyjne)
Strażacy walczą z pożarami w stanie Wiktoria
Źródło: Reuters/Wandong Fire Brigade
Minione lato w Australii było najbardziej wilgotne w ciągu ostatnich dziesięciu lat i ósme pod względem upałów w historii pomiarów - wynika z analizy Biura Meteorologicznego. W ostatnich miesiącach Australijczycy mierzyli się zarówno z ekstremalnymi upałami, jak i falami powodzi.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Lato w Australii zwykle trwa od grudnia do lutego. Na południu kraju zazwyczaj utrzymuje się wtedy upalna aura, a na północy panuje szczyt pory deszczowej. Jak wynika z analizy australijskiego Biura Meteorologicznego, miniony sezon letni był ósmym najgorętszym w historii pomiarów (czyli od 1910 roku) ze średnią temperaturą wyższą o 1,1 stopnia Celsjusza względem lat 1961-1990. Jednocześnie w tym okresie odnotowano aż o 32 procent więcej deszczu niż wieloletnia średnia, co sprawiło, że lato 2025/2026 było najbardziej wilgotne w ostatniej dekadzie.

Upały doprowadziły do pożarów buszu w Australii
49 stopni na termometrach. Jest taki żar, że wybuchają pożary
Powodzie w Południowej Australii
"Nigdy nie widziałam takiego deszczu"
Pożar w Jacobs Well po wypadku awionetki
Prawie 50 stopni na termometrach. Każda iskra może wywołać pożar

Ekstremalny upał i powodzie

Uwagę meteorologów zwróciła sytuacja pogodowa w Australii Południowej, gdzie aura była najbardziej rozchwiana od lat. W styczniu mieszkańcy tego regionu doświadczyli ekstremalnych upałów. 29 i 30 stycznia termometry w miastach Andamooka i Port Augusta pokazały 50 stopni Celsjusza. "Fala upałów pod koniec stycznia była szczególnie dotkliwa. 62 stacje (w całym kraju - red.) odnotowały najwyższą w historii maksymalną temperaturę w ciągu dnia między 26 a 31 stycznia" - czytamy w podsumowaniu Biura Meteorologicznego.

Po gorącym styczniu nastąpił niezwykle wilgotny luty. W wielu częściach Australii z nieba lały się strugi deszczu. Australijscy meteorolodzy podkreślili, że zmiana warunków z suchych na wilgotne były "naprawdę niezwykła". Po falach upałów i związanych z nimi pożarami nastąpiły ulewy i powodzie.

- Opady deszczu w lecie były szczególnie intensywne w lutym w dużej części kraju. Zwłaszcza w Australii Południowej - powiedziała Qian Zhou, klimatolożka Biura Meteorologicznego. Dodała, że w tym stanie opady były wyższe o 356 procent od średniej, co było drugim najwyższym wynikiem od 2011 roku.

Ściana wody. Chłopiec czekał na pomoc na dachu
Ściana wody. Chłopiec czekał na pomoc na dachu

Wpływ zmiany klimatu

W podsumowaniu Biuro zaznaczyło, że lato w Australii zawsze związane jest z ekstremalnymi warunkami, ale z powodu globalnego ocieplenia niebezpieczne zjawiska w najbliższych latach mogą się nasilać.

- Wiemy, że wraz ze zmianami klimatu nasilają się warunki sprzyjające upałom i pożarom. W niektórych częściach Australii ekstremalne opady deszczu również stają się intensywniejsze - stwierdził prof. Andrew King, klimatolog z Uniwersytetu w Melbourne.

Opracował Franciszek Wajdzik

Źródło: The Guardian, Bureau of Meteorology

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Australiazmiana klimatu
