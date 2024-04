Metalowa obręcz wbiła się w jego skórę

Tawrosz z obręczą

- Byłam zdruzgotana. Nie mogłam nic zrobić, by pomóc, czułam się naprawdę smutna - powiedziała w rozmowie z lokalnymi mediami Chipeaux.

Poniższy film został opublikowany w mediach społecznościowych. Jak powiedziała Chipeaux, to apel do ludzi, aby wyrzucali śmieci do pojemników i ograniczali ich ilość.