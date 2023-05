Niebo nad Queensland na chwilę stało się zielone

Żelazo i nikiel

Doktor Brad Tucker, astrofizyk z Australian National University, poinformował, że skała miała prawdopodobnie rozmiar od 0,5 do metra, co sprawia, że jest małym lub średniej wielkości meteorem. Prawdopodobnie poruszał się on z prędkością do 150 tysiąca kilometrów na godzinę.