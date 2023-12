Nastolatek zaatakowany przez rekina. Nie udało się go uratować

Rekin zaatakował i zabił nastolatka w pobliżu popularnej plaży Ethel w Australii. Do zdarzenia doszło w czwartek rano. To nie pierwszy tragiczny atak na pływaków i surferów w tej części kraju.

Jak poinformowała w czwartek policja ze stanu Australia Południowa, rekin zaatakował i zabił nastoletniego chłopca w wodach przy plaży Ethel na półwyspie Yorke. Do ataku doszło w czwartek około godziny 13.30 czasu lokalnego.

Popularne miejsce

- W ciągu 22 lat widziałem tu sporo rekinów, ale to pierwszy śmiertelny atak w tym miejscu - opowiadał telewizji ABC News jeden z mieszkańców pobliskiego miasta Marion Bay.

Czwartkowy atak rekina jest pierwszym śmiertelnym na tej popularnej wśród surferów plaży, ale w wodach Australii Południowej doszło w tym roku do co najmniej dwóch takich przypadków, w maju i listopadzie. Jak przekazały lokalne media, by chronić pływaków, konieczne będzie przeszkolenie większej liczby wolontariuszy patrolujących plaże za pomocą dronów.