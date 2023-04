Za późno, by uciekać przed Ilsą. "Nie można wychodzić na zewnątrz"

Ilsa zbliża się do wybrzeży Australii Zachodniej. Cyklon przybiera na sile przed uderzeniem, do którego ma dojść w nocy z czwartku na piątek, a mieszkańcy regionu przygotowują się na przejście żywiołu. Meteorolodzy ostrzegają, że może być to najgwałtowniejsza burza od lat, z podmuchami wiatru na tyle silnymi, że mogą porywać przyczepy kempingowe.