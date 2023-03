Masowa śmierć ryb w Australii. Trwa usuwanie martwych zwierząt. "Zgniły" zapach i "bardzo wymagająca" operacja

W australijskim stanie Nowa Południowa Walia rozpoczęto usuwanie martwych ryb z rzeki Darling. W ubiegłym tygodniu doszło tam do ich masowego śnięcia, po raz kolejny w tym samym akwenie w ciągu kilku lat. Obecne zdarzenie w rejonie miasta Menindee tłumaczone jest niskim poziomem tlenu i upałami. Służby zapewniają o stałym monitorowaniu jakości wody i twierdzą, że "nie ma powodu do niepokoju".

Brett Greentree ze stanowej policji, opisując tę operację, określił ją jako "bardzo wymagającą" i dodał, że pod względem liczby ryb, które zginęły, to "bezprecedensowe" wydarzenie.

Przyczyny masowego śnięcia

Władze odpowiadające za ochronę środowiska twierdzą, że do masowej śmierci ryb przyczynił się niski poziom tlenu w rzece. Sytuację pogorszyły upały. W niedzielę temperatura w tym regionie dochodziła do 40 stopni Celsjusza. Zdarzenie jest wiązane również ze "znacznie zwiększoną liczbą ryb", do czego doszło w wyniku cofania się wód powodziowych.