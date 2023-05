Ludzkie szczątki w brzuchu krokodyla. "Hałas, wrzask, a potem plusk wody"

Ludzkie szczątki znalezione w brzuchu krokodyla mogą należeć do wędkarza, który zaginął w sobotę - przekazała australijska policja. Mężczyzna najprawdopodobniej został zaatakowany przez dwa gady i wciągnięty do wody. Mieszkańcy regionu i służby apelują o ostrożność.

Szczątki wewnątrz krokodyla

Mężczyzny poszukiwała policja stanu Queensland i funkcjonariusze australijskiego Departamentu Środowiska i Nauki (DES). W środę służby przekazały, że niedaleko miejsca, gdzie zaginął wędkarz, złapano i uśpiono dwa krokodyle. Jeden z nich miał 4,1 metrów długości, zaś drugi - 2,8 m. W układzie pokarmowym jednego z nich znaleziono ludzkie szczątki, które najprawdopodobniej należą do 65-latka.

Inspektor Jason Chetham z policji w Queensland potwierdził w poniedziałek, że mogło dojść do ataku krokodyla. "Był hałas, wrzask, a potem plusk wody. To mogło się zdarzyć, to park narodowy i są tam dzikie zwierzęta" - przekazał. Chociaż szczątki nie zostały jeszcze formalnie zidentyfikowane, służby poinformowały o przerwaniu akcji poszukiwawczej wędkarza.