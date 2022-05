Australia: turysta wyrwał się ze szczęk krokodyla

Krokodyl słodkowodny zaatakował turystę, który wybrał się na wycieczkę do Adels Grove w australijskim stanie Queensland i postanowił zażyć kąpieli w okolicach miejscowego wodospadu. Tam właśnie dopadł go gad. Mężczyźnie cudem udało się ujść z życiem. Odniósł jednak "głębokie i bolesne" rany.

“Miał szczęście, że w ogóle przeżył”

Mężczyzna, jak opowiadał, przez dłuższy czas próbował się uwolnić, siłował się z gadem, ale ten nie odpuszczał. W końcu na szczęście krokodyl poluźnił chwyt, co umożliwiło turyście ucieczkę. Dotarł do brzegu. Pierwszej pomocy udzielili mu inni uczestnicy wyprawy. Zawiadomili służby medyczne, po czym zawieźli poszkodowanego na lądowisko helikopterów, gdzie czekał już śmigłowiec ratunkowy. Turysta został przetransportowany do szpitala Mount Isa.