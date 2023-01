Kolejne dziecko trafiło do szpitala po zabawie na plaży. Podejrzewane poparzenie przez meduzy

Dziewczynka w wieku szkolnym to piąte dziecko, które trafiło do szpitala z podejrzeniem poparzenia przez meduzę z gatunku Carukia barnesi. To kolejny taki przypadek w ciągu ostatnich dwóch tygodni, do którego doszło na Wielkiej Wyspie Piaszczystej u południowo-wschodnich wybrzeży australijskiego stanu Queensland.

Dziewczynka pływała w oceanie w pobliżu popularnego potoku znajdującego się na Wielkiej Wyspie Piaszczystej (zwanej też K'gari). Została poparzona w dolną część pleców i nogi - poinformował brytyjski "The Guardian", powołując się na informacje australijskiej agencji prasowej AAP (Australian Associated Press). Czekając na śmigłowiec ratunkowy, rodzice polewali rany wodą z octem. Maszyna wylądowała na plaży w sobotę około godz. 18.30 czasu lokalnego. Następnie dziewczynka została przetransportowana do szpitala Hervey Bay.

Poparzone dzieci

27 grudnia 2022 roku trzy młode dziewczyny trafiły do szpitala z podejrzeniem poparzenia przez meduzę Carukia barnesi. Były to dwie siostry w wieku pięciu i dziewięciu lat, które bawiły się w potoku położonym po zachodniej stronie Wyspy. Trzecia dziewczynka została poparzona w klatkę piersiową w tym samym miejscu godzinę wcześniej.

Następnego dnia (28 grudnia), kolejne dziecko trafiło do szpitala z poparzeniami. Był to chłopiec, który został ranny w nogę. On również kąpał się w tym samym miejscu, co poprzednie dzieci.

Od listopada do maja na plażach w Queensland umieszczane są tablice ostrzegające przed meduzami Shutterstock

Syndrom Irukandji. Objawy

Meduza Carukia barnesi występuje u wybrzeży Australii. Są to niewielkie parzydełkowce, których dorosłe osobniki mają zaledwie dwa centymetry średnicy, a ich przezroczyste ciała są niezwykle trudne do dojrzenia w wodzie. Zetknięcie się z nimi skutkuje wystąpieniem syndromu Irukandji, stąd też pochodzi potoczna nazwa gatunku - Irukandji właśnie.

Syndrom Irukandji to stan, który wynika z poparzenia przez niektóre meduzy. Jego pierwsze objawy to silny ból głowy lub pleców, problemy z oddychaniem, nudności i wymioty. W rzadkich przypadkach może on spowodować zatrzymanie akcji serca i śmierć.

Jednym z pierwszych kroków, jaki należy podjąć w przypadku podejrzenia poparzenia przez meduzę, jest polewanie części ciała octem przez około 30 sekund.

