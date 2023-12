Wieloryb widziany w weekend u wybrzeży Australii zmarł

Kaszalot spermacetowy, który w weekend pojawił się w pobliżu plaży w Leighton w Austarlii, zmarł we wtorek rano lokalnego czasu. Mimo podjętych przez władze działań, zwierzę nie było w stanie samodzielnie wypłynąć na głębsze wody. Rozważane jest przeprowadzenie sekcji zwłok wieloryba.

W sobotę kaszalot powrócił na nieco głębsze wody. Dwa dni później ponownie wpłynął jednak na mieliznę. Pojawił się wówczas na mierzei w pobliżu Rockingham - miejscowości oddalonej o prawie 30 kilometrów, od miejsca, gdzie zaobserwowano go po raz pierwszy. Lokalne władze zamknęły plaże. Eksperci ds. dzikiej przyrody spryskiwali wieloryba wodą, usiłując ograniczyć ryzyko powstania u niego poparzeń słonecznych.

Kaszalot spermacetowy widziany u wybrzeży Australii zmarł

Zwierzę było zbyt słabe, by samodzielnie powrócić do morza. Mimo wysiłków specjalistów, stan kaszalota pogarszał się. Około godz. 6.30 czasu lokalnego we wtorek wieloryb zmarł. Jak przekazał Cugley, planowane jest wyciągnięcie zwłok zwierzęcia z wody.