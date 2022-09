Kangur śmiertelnie ranił 77-latka. Mężczyzna trzymał go w domu

Pogotowie ratunkowe zostało wezwane w niedzielę wieczorem na posesję mężczyzny w Redmond. To miejscowość w pobliżu miasta Albany w stanie Australia Zachodnia. Służby zawiadomił krewny 77-latka tuż po tym, jak znalazł go z poważnymi ranami.

Gdy kangur uniemożliwiał ratownikom dostęp do mężczyzny, na pomoc wezwano policję. Na miejscu stwierdzono zgon 77-latka.

Rzecznik policji przekazał, że funkcjonariusze zostali zmuszeni do zastrzelenia kangura, gdyż stwarzał on zagrożenie dla ratowników. Jak piszą australijskie media, kangur zaatakował starszego mężczyznę prawdopodobnie wcześniej tego samego dnia. Policja twierdzi, że było to dzikie zwierzę trzymane jako zwierzę domowe.