Zbierał muszle, w jednej z nich chowała się groźna ośmiornica. Nastolatek trafił do szpitala

Historię Jacoba Eggingtona opisał w ubiegłym tygodniu lokalny serwis Perth Now. Jak wynika z jego ustaleń, 18-latek na początku grudnia zbierał muszle dla swojej siostrzenicy na jednej z plaż w Shoalwater nieopodal Perth. Zebrane okazy włożył do kieszeni. Gdy wyjął muszle ze spodni, by pokazać je dziewczynce, zauważył, że z jednej z nich wystaje mała ośmiornica.

Nastolatek ukąszony przez silnie trującą ośmiornicę

Jak później ustalono, Jacob został ukąszony przez jedno z najbardziej toksycznych zwierząt - ośmiornicę z rodzaju Hapalochlaena. W języku angielskim jest ona określana mianem blue ringed-octopus, co można przetłumaczyć jako ośmiornica z niebieskimi pierścieniami. Choć ośmiornice te są niewielkie, kontakt z nimi może zakończyć się tragicznie. W ich ślinie zawarta jest bowiem tetrodotoksyna. Substancja ta osłabia i paraliżuje mięśnie, w tym mięśnie niezbędne do oddychania, co może prowadzić do zatrzymania oddechu i śmierci. Paraliż może nastąpić zarówno po kilku minutach, jak i po 24 godzinach od kontaktu z toksyną. Obecnie nie jest znane na nią żadne antidotum.