Na pole spadł trzymetrowy fragment rakiety. "Jestem rolnikiem, co miałem powiedzieć NASA?"

W zeszłym tygodniu temu świat obiegły informacje na temat pozostałości chińskiej rakiety Długi Marsz 5B, które spadły do Oceanu Spokojnego niedaleko Filipin . Okazuje się, że to nie jedyne "kosmiczne śmieci", które w ciągu ostatnich miesięcy wróciły na Ziemię.

"Jestem farmerem z Dalgety, co miałem powiedzieć NASA?"

Jak opowiada rolnik Mick Miners z miejscowości Dalgety w Nowej Południowej Walii, który znalazł szczątki rakiety, po raz pierwszy zauważył on trzymetrowy obiekt 25 lipca. Tajemnicze pozostałości znalezione zostały także na posesjach należących do jego sąsiadów. Mężczyzna zgłosił sprawę do australijskiego Urzędu Bezpieczeństwa Lotnictwa Cywilnego, ale urzędnicy poprosili go o kontakt z NASA.